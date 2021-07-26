Франция пересекла отметку в 60% вакцинированных по крайней мере одной дозой

Уже 60% населения Франции получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Количество вакцинированных первой дозой достигло 40 млн, из которых 4 миллиона получили прививки в течение последних двух недель.

"Вместе мы сможем победить этот вирус. Продолжаем!" - заявил Эммануэль Макрона.

Напомним, парламент Франции утвердил закон, который требует предъявлять ковидный "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывает вакцинироваться всех медицинских работников. Президент Эммануэль Макрон и правительство считают эти шаги необходимыми для защиты уязвимых групп и избежания нового локдауна.

Оба мероприятия вызвали протесты и политическое напряжение. В эти выходные в стране протестовали более 160 000 человек в Париже и Лионе произошли столкновения с полицией.

Соцопрос, проведенный по заказу BFMTV институтом Elabe, свидетельствует, что 76% французов поддерживают идею обязательной вакцинации для медиков и персонала ухода, и 58% поддерживают допуск к ресторанам и торговым центрам по "паспортам здоровья".