У Данії щепленим двома різними вакцинами запропонують третю дозу

Мешканцям Данії, які були щеплені двома дозами вакцин різних виробників запропонують третю дозу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на данський мовник DR.

За даними каналу, причиною такого кроку є те, що кілька країн за межами ЄС та Шенгенської зони не визнають вакцинацію різними препаратами як повну вакцинацію під час в'їзду в країну.

Це може спричинити проблеми з подорожами для близько 150 000 громадян Данії, які отримали дві різні вакцини.

Данські ЗМІ нещодавно повідомляли про жінку з Тайланду, яка мешкає в Данії і не може відвідувати своїх батьків у Таїланді, оскільки від неї вимагають перебування на карантині через щеплення двома дозами різних препаратів.

151 335 громадян Данії, включаючи переважно медичний та сестринський персонал, отримали першу дозу вакцини AstraZeneca, але потім препарат було вилучено з офіційної програми вакцинації в країні через занепокоєння щодо тромбів.

В якості другої дози таким громадянам вводили препарат від Biontech / Pfizer або від Moderna.

В якості третьої дози таким громадянам знову запропонують вакцини від Biontech / Pfizer або Moderna.