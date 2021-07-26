В Дании привитым двумя разными вакцинами предложат третью дозу

Жителям Дании, которые были привиты двумя дозами вакцин разных производителей, предложат третью дозу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на датский вещатель DR.

По данным канала, причиной такого шага является то, что несколько стран за пределами ЕС и Шенгенской зоны не признают вакцинацию различными препаратами как полную вакцинацию при въезде в страну.

Это может вызвать проблемы с путешествиями для около 150 000 граждан Дании, которые получили две разные вакцины.

Датские СМИ недавно сообщали о женщине из Таиланда, которая живет в Дании и не может посещать своих родителей в Таиланде, поскольку от нее требуют пребывания на карантине из-за прививки двумя дозами различных препаратов.

151335 граждан Дании, включая преимущественно медицинский и сестринский персонал, получили первую дозу вакцины AstraZeneca, но затем препарат был изъят из официальной программы вакцинации в стране из-за беспокойства по поводу тромбов.

В качестве второй дозы таким гражданам вводили препарат от Biontech / Pfizer или от Moderna.

В качестве третьей дозы таким гражданам снова предложат вакцины от Biontech / Pfizer или Moderna.