Во Франции 74 депутата обжаловали закон о "паспортах здоровья", вызвавший протесты

Во Франции 74 депутата левых партий обратились в Конституционный совет - орган с функциями Конституционного суда - по поводу нового закона о требовании "паспортов здоровья" для доступа к ряду заведений, считая, что он чрезмерно ограничивает свободы граждан.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFМTV.

Депутаты из групп "Левые демократы и республиканцы" (Gauche démocrate et républicaine), "Непокорная Франция" (La France insoumise), социалисты с союзниками и "Свобода и территории" (Libertés et Territoires) считают, что ряд положений, "учитывая диспропорциональный характер, явно противоречат ряду прав и свобод, гарантированных Конституцией".

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Парламентарии критикуют прежде всего зависимость от "паспорта здоровья" доступа на поезда дальнего следования и авиарейсы, доступа в рестораны и торговые центры.

Они отмечают, среди прочего, что, учитывая определенные проблемы в процессе кампании вакцинации, далеко не все на момент введения таких правил физически могли успеть провакцинироваться, даже если хотели.

Депутаты также считают, что частично нарушается свобода предпринимательской деятельности, поскольку обязанность проверять наличие паспорта создает дополнительное давление на персонал заведений.

Дополнительно они критикуют ускоренную процедуру рассмотрения проекта в парламенте, настаивая, что ей не хватало ясности и основательных дебатов.

Ожидается, что решение Конституционного совета будет вынесено 5 августа.

Напомним, парламент Франции утвердил закон, требующий предъявить ковидный "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывает вакцинироваться всех медиков. Президент Эммануэль Макрон и правительство считают эти шаги необходимыми для защиты уязвимых групп и избежания нового локдауна.

Обе меры вызвали протесты и политическое напряжение. В эти выходные в стране протестовали более 160 000 человек, в Париже и Лионе произошли столкновения с полицией.

Соцопрос, проведенный по заказу BFMTV институтом Elabe, свидетельствует, что 76% французов поддерживают идею обязательной вакцинации для медиков и персонала ухода, и 58% поддерживают допуск в рестораны и торговые центры по "паспортам здоровья".