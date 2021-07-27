У Франції міністр зробив щеплення від коронавірусу колезі в уряді

Два міністри уряду Франції вирішили допомогти в просуванні кампанії вакцинації власним прикладом, причому один з них робив щеплення іншому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Олів'є Веран - лікар за професією, що дає йому право робити ін'єкції. Він зробив укол молодшому міністру економіки Олівії Грегуар.

Готуючись зробити ін'єкцію перед телекамерами в лікарні Парижа, Веран насилу зміг одягти хірургічну рукавичку, зазначивши, що це через відсутність практики.

Але його вагітна пацієнтка, яка у вівторок отримувала другу дозу вакцини, сказала, що вона не переживає за професійні здібності Верана. "Я повністю довіряю", - сказала Грегуар.

Після того, як ін'єкція була зроблена, вона сказала Верану, що нічого не відчула. "Ти ще не розучився", - сказала вона йому.

На сьогодні близько 60% людей у ​​Франції отримали хоча б першу дозу вакцини від COVID-19.

"Ми не можемо сказати, що пік позаду. Нам потрібно робити вакцинацію у великій кількості", - сказав Веран.