Во Франции министр сделал прививку от коронавируса коллеге в правительстве

Два министра правительства Франции решили помочь в продвижении кампании вакцинации на собственном примере, причем один из них делал прививку другому.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Оливье Веран - врач по профессии, что дает ему право делать инъекции. Он сделал укол младшему министру экономики Оливии Грегуар.

Готовясь сделать инъекцию перед телекамерами в больнице Парижа, Веран с трудом смог надеть хирургическую перчатку, отметив, что это из-за отсутствия практики.

Но его беременная пациентка, которая во вторник получала вторую дозу вакцины, сказала, что ее не беспокоят профессиональные способности Верана. "Я полностью доверяю", - сказал Грегуар.

После того, как инъекция была сделана, она сказала Верану, что ничего не почувствовала. "Ты еще не разучился", - сказала она ему.

На сегодняшний день около 60% людей во Франции получили хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19.

"Мы не можем сказать, что пик позади. Нам нужно делать вакцинацию в большом количестве", - ", - сказал Веран.