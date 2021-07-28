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28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у Кримській платформі – Кулеба

Середа, 28 липня 2021, 10:40

Свою участь у саміті Кримської платформи, який запланований на 23 серпня, підтвердили 28 держав і міжнародних організацій.

Про це у середу повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

"Вже 28 держав і міжнародних організацій підтвердили участь у саміті Кримської платоформи. Це буде безпрецедентний міжнародний захід в історії України. Ще ніколи така кількість держав не збиралася в Україні для проведення подібного заходу на рівні президентів, прем'єр-міністрів, голів парламентів, членів урядів", - сказав Кулеба.

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Він не став уточнювати, про які саме держави та організації йдеться, однак зазначив, що очікується участь усіх провідних держав-партнерів України у Європі і Північній Америці.

За словами Кулеби, Україні вдалося сформувати ядро міжнародної коаліції за звільнення Криму попри системні дії Росії, яка, за його словами, відмовляє держави брати участь у міжнародній коаліції.

"Кримську платформу" ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова. 

Як повідомлялося, США визначилися із представником на першому саміті "Кримської платформи" - ним буде міністр транспорту Пітер Буттіджедж.

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