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США та РФ проводять зустріч у Женеві, як домовились Путін і Байден

Середа, 28 липня 2021, 11:22

Топ-представниця Держдепу США та представник уряду РФ 28 липня проводять закриту зустріч у Женеві в рамках стратегічного діалогу, про який під час першої особистої зустрічі домовилися лідери кран Джо Байден і Владімір Путін, щоб спробувати послабити напругу у відносинах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP.

Ключовою темою обговорення має бути контроль за озброєнням. 

США у Женеві представляє заступниця держсекретаря з політичних питань Венді Шерман, крім неї до складу делегації входить Бонні Дженкінз, заступниця з питань контролю за озброєннями та міжнародної безпеки. Російську делегацію очолює заступник міністра закордонних справ Сергєй Рябков.

Зустріч проходитиме за закритими дверима без присутності ЗМІ і має тривати значну частину дня. 

І в Росії, і в США не очікують особливих результатів від нинішніх переговорів. 

Як повідомляла "Українська правда", напередодні Байден у зверненні до розвідки сказав, що у Путіна є "ядерна зброя, нафта й нічого більше", і це робить його більш небезпечним.

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