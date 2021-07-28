США и РФ проводят встречу в Женеве, как договорились Путин и Байден

Топ-представитель Госдепа США и представитель правительства РФ 28 июля проводят закрытую встречу в Женеве в рамках стратегического диалога, о котором во время первой личной встречи договорились лидеры кран Джо Байден и Владимир Путин, чтобы попытаться ослабить напряженность в отношениях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Ключевой темой обсуждения должен быть контроль за вооружением.

США в Женеве представляет заместитель госсекретаря по политическим вопросам Венди Шерман, кроме нее в состав делегации входит Бонне Дженкинс, заместитель по вопросам контроля за вооружениями и международной безопасности. Российскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Встреча будет проходить за закрытыми дверями без присутствия СМИ и должна продолжаться значительную часть дня.

И в России, и в США не ожидают особых результатов от нынешних переговоров.

Как сообщала "Украинская правда", накануне Байден в обращении к разведке сказал, что у Путина есть "ядерное оружие, нефть и ничего больше", и это делает его более опасным.

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