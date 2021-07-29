Франція введе різні правила в школах для вакцинованих і невакцинованих дітей

У Франції оприлюднили протокол для шкіл на наступний навчальний рік, за яким тільки вакциновані діти зможуть продовжувати очне навчання, якщо у когось з учнів класу буде виявлений коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За планом, з 2 вересня всі французькі діти повинні повернутися в школи. Однак, якщо випадки COVID-19 будуть виявлені в класі, тільки вакциновані діти зможуть продовжити очне навчання, в той час як нещеплені будуть змушені перейти на дистанційне навчання протягом семи днів.

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У початкових школах, де діти ще замалі для того, щоб отримати вакцину, весь клас повинен буде залишатися вдома протягом семи днів.

У разі необхідності можуть бути ухвалені нові обмеження, залежно від загальної санітарної ситуації у Франції, заявило міністерство освіти, вказавши на чотири рівні заходів, передбачених на новий навчальний рік.

Оголошені правила є досить спірним, оскільки, за даними французького новинного каналу FranceInfo, до 25 липня були вакциновані тільки 24% дітей у віці від 12 до 17 років.

Уряд Франції досі виключило можливість отримання "паспортів здоров’я" для школярів.

Нагадаємо, раніше парламент Франції затвердив закон, що вимагає пред’явити ковідний "паспорт здоров’я" у ресторанах та для внутрішніх поїздок країною, а також зобов'язує вакцинуватися всіх медичних працівників. Президент Еммануель Макрон і уряд вважають ці кроки необхідними для захисту вразливих груп та уникнення нового локдауну.

Обидва заходи викликали протести і політичну напругу. Цими вихідними в країні протестували понад 160 тисяч людей.