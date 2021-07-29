Франция введет разные правила в школах для вакцинированных и невакцинированных детей

Во Франции обнародовали протокол для школ на следующий учебный год, по которому только вакцинированные дети смогут продолжать очное обучение, если у кого-то из учеников класса будет обнаружен коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По плану, со 2 сентября все французские дети должны вернуться в школы. Однако если случаи COVID-19 будут выявлены в классе, только вакцинированные дети смогут продолжить очное обучение, в то время как непривитые будут вынуждены перейти на дистанционное обучение в течение семи дней.

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В начальных школах, где дети еще малы для того, чтобы получить вакцину, весь класс должен будет оставаться дома в течение семи дней.

В случае необходимости могут быть приняты новые ограничения, в зависимости от общей санитарной ситуации во Франции, заявило министерство образования, указав на четыре уровня мероприятий, предусмотренных на новый учебный год.

Объявлены правила достаточно спорным, поскольку, по данным французского новостного канала FranceInfo, до 25 июля были вакцинированы только 24% детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Правительство Франции до сих пор исключало возможность получения "паспортов здоровья" для школьников.

Напомним, ранее парламент Франции утвердил закон, требующий предъявить ковидный "паспорт здоровья" в ресторанах и для внутренних поездок по стране, а также обязывает вакцинироваться всех медицинских работников. Президент Эммануэль Макрон и правительство считают эти шаги необходимыми для защиты уязвимых групп и избежания нового локдауна.

Оба мероприятия вызвали протесты и политическую напряженность. В эти выходные в стране протестовали более 160 000 человек.