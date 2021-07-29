Ryanair в серпні запускає два нові рейси зі Львова
Четвер, 29 липня 2021, 16:36
Найбільший європейський лоукостер авіакомпанія Ryanair в серпні запускає два нових регулярних рейси із Львова: в Каунас (Литва) та Венецію (Тревізо, Італія).
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив аеропорт "Львів" імені Данила Галицького на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, рейси в Каунас будуть виконуватися з 2 серпня по понеділках та п'ятницях, а до Венеції - з 3 серпня по вівторках та суботах.
Окрім цього, з 1 серпня Ryanair планує відновити виконання рейсів із Львова в польський Краків (по п'ятницях та неділях).
З 3 серпня компанія планує відновити рейси в угорський Будапешт (по вівторках і суботах).
З 5 серпня Ryanair має відновити рейси в німецький Дюссельдорф (по понеділках і четвергах).
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