Ryanair в серпні запускає два нові рейси зі Львова

Найбільший європейський лоукостер авіакомпанія Ryanair в серпні запускає два нових регулярних рейси із Львова: в Каунас (Литва) та Венецію (Тревізо, Італія).

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив аеропорт "Львів" імені Данила Галицького на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, рейси в Каунас будуть виконуватися з 2 серпня по понеділках та п'ятницях, а до Венеції - з 3 серпня по вівторках та суботах.

Окрім цього, з 1 серпня Ryanair планує відновити виконання рейсів із Львова в польський Краків (по п'ятницях та неділях).

З 3 серпня компанія планує відновити рейси в угорський Будапешт (по вівторках і суботах).

З 5 серпня Ryanair має відновити рейси в німецький Дюссельдорф (по понеділках і четвергах).