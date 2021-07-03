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У Грузії хакери атакували сайт запису на вакцинацію

Субота, 3 липня 2021, 15:44

МВС Грузії розпочало розслідування за фактом кібератаки на портал реєстрації вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Реєстрація громадян Грузії на щеплення китайської вакциною Sinopharm повинна була початися сьогодні о 12:00, проте цього не сталося. З ранку спеціальна платформа МОЗ відключена.

Певний час потому відомство заявило, що затримка пов'язана з масованою кібератакою. У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.

МВС завело справу за статтями 285 і 286 КК Грузії - "незаконне використання комп'ютерних даних і комп'ютерних систем", а також "посягання на комп'ютерні дані і комп'ютерну систему".

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Грузія
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