У Грузії хакери атакували сайт запису на вакцинацію
Субота, 3 липня 2021, 15:44
МВС Грузії розпочало розслідування за фактом кібератаки на портал реєстрації вакцинації проти COVID-19.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".
Реєстрація громадян Грузії на щеплення китайської вакциною Sinopharm повинна була початися сьогодні о 12:00, проте цього не сталося. З ранку спеціальна платформа МОЗ відключена.
Певний час потому відомство заявило, що затримка пов'язана з масованою кібератакою. У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.
МВС завело справу за статтями 285 і 286 КК Грузії - "незаконне використання комп'ютерних даних і комп'ютерних систем", а також "посягання на комп'ютерні дані і комп'ютерну систему".
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua