У Грузії хакери атакували сайт запису на вакцинацію

МВС Грузії розпочало розслідування за фактом кібератаки на портал реєстрації вакцинації проти COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

Реєстрація громадян Грузії на щеплення китайської вакциною Sinopharm повинна була початися сьогодні о 12:00, проте цього не сталося. З ранку спеціальна платформа МОЗ відключена.

Певний час потому відомство заявило, що затримка пов'язана з масованою кібератакою. У МОЗ Грузії обіцяють усунути проблему найближчим часом.

МВС завело справу за статтями 285 і 286 КК Грузії - "незаконне використання комп'ютерних даних і комп'ютерних систем", а також "посягання на комп'ютерні дані і комп'ютерну систему".