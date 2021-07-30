США вводять суворі вимоги до невакцинованих федеральних службовців

Президент США Джо Байден оголосив про нові вимоги до мільйонів федеральних співробітників, спрямовані на підвищення рівня вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AP.

За новими вимогами, федеральні працівники повинні будуть підписати форми, які підтверджують, що вони були вакциновані від коронавірусу, або ж дотримуватися нових правил про обов'язке носіння масок, дистанціювання і щотижня робити тести на COVID-19.

Читайте також Франція введе різні правила в школах для вакцинованих і невакцинованих дітей

Крім того, щодо невакцинованих працівників діятимуть обмеження на робочі поїздки.

Нові вимоги націлені на збільшення млявих показників вакцинації серед величезного числа американців, що працюють на федеральні органи США, і на те, щоб показати приклад приватним роботодавцям по всій країні.

"Зараз занадто багато людей вмирають або дивляться, як помирає той, кого вони люблять, і кажуть: "Якби я тільки отримав вакцину". Це американська трагедія. Вмирають люди, які не повинні помирати", - пояснив необхідність нових заходів Байден.

Президент США дорікнув тим, хто ще не зробив щеплення, сказавши, що "вони хворіють і наповнюють наші лікарні", забираючи ліжка від тих, хто їх потребує.

У федеральному уряді безпосередньо зайняті близько 4 мільйонів осіб, але дії Байдена можуть вплинути на набагато більшу кількість людей, якщо врахувати підрядників.

За оцінками професора Нью-Йоркського університету Пола Лайта, є ще майже 7 мільйонів співробітників, яких потенційно можуть торкнутись вимоги.

Близько 60% дорослих американців були повністю вакциновані. Байден поставив за мету, щоб до 4 липня хоча б одне щеплення було у 70% дорослих, але досі її не досяг. Останній показник - 69,3%.