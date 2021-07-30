США вводят строгие требования к невакцинированным федеральным служащим

Президент США Джо Байден объявил о новых требованиях к миллионам федеральных сотрудников, направленных на повышение уровня вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AP.

По новым требованиям, федеральные работники должны будут подписать формы, подтверждающие, что они были вакцинированы от коронавируса, или же придерживаться новых правил об обязанности носить маски, дистанцироваться и еженедельно делать тесты на COVID-19.

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Кроме того, в отношении невакцинированных работников будут действовать ограничения на рабочие поездки.

Новые требования нацелены на увеличение вялых показателей вакцинации среди огромного числа американцев, работающих на федеральные органы США, и на то, чтобы показать пример частным работодателям по всей стране.

"Сейчас слишком много людей умирают или смотрят, как умирает тот, кого они любят, и говорят: "Если бы я только получил вакцину". Это американская трагедия. Умирают люди, которые не должны умирать", - пояснил необходимость новых мер Байден.

Президент США упрекнул тем, кто еще не сделал прививку, сказав, что "они болеют и наполняют наши больницы", забирая кровати от тех, кто в них нуждается.

В федеральном правительстве непосредственно заняты около 4 миллионов человек, но действия Байдена могут повлиять на гораздо большее количество людей, если учесть подрядчиков.

По оценкам профессора Нью-Йоркского университета Пола Лайта, есть еще почти 7 млн сотрудников, которых могут коснуться требования.

Около 60% взрослых американцев были полностью вакцинированы. Байден поставил цель, чтобы до 4 июля хотя бы одна прививка была у 70% взрослых, но до сих пор ее не достиг. Последний показатель - 69,3%.