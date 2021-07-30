Байден предлагает платить американцам $100 за вакцинацию

Президент США Джо Байден в четверг призвал штаты и местные органы власти предложить выплаты частным лицам в размере 100 долларов, чтобы стимулировать вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

Для этого Байден предлагает использовать средства из его Американского плана спасения в размере 1,9 триллиона долларов.

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Выплаты хотят предлагать только вакцинированным американцам, чтобы обеспечить "дополнительный стимул для повышения показателей вакцинации, защиты сообществ и спасения жизней", - говорится в заявлении Министерства финансов в четверг.

"Казначейство готово оказать техническую помощь правительствам штатов и местным властям, чтобы они могли эффективно использовать средства для поддержки увеличения вакцинации в своих общинах", - говорится в заявлении.

Байден официально объявил о новом плане стимулирования во время выступления в Белом доме по поводу коронавируса, в котором он также анонсировал строгие требования к невакцинированным федеральным служащим.

"Я знаю, что платить людям за вакцинацию может показаться несправедливым по отношению к тем, которые уже вакцинировался, но вот в чем дело: если стимулы помогут нам победить этот вирус, я считаю, что мы должны их использовать. Мы все выиграем, если сможем вакцинировать больше людей ", - сказал Байден

Около 60% взрослых американцев были полностью вакцинированы. Байден поставил цель, чтобы до 4 июля хотя бы одна прививка была у 70% взрослых, но до сих пор ее не достиг. Последний показатель - 69,3%.

Как сообщалось, в Швеции люди смогут получить 200 крон ($23) за вакцинацию против коронавируса в рамках академического исследования.

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