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У Латвії відкрили справу через примусову посадку літака Ryanair у Мінську

П'ятниця, 30 липня 2021, 12:57

Держполіція Латвії почала кримінальний процес у справі про захоплення пасажирського літака Ryanair, який стався в травні цього року в Мінську.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

В кінці травня поліція почала відомчу перевірку, однак пізніше було прийнято рішення про початок кримінального процесу.

Перевірка була розпочата, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.

Поліція поки не коментує, чи буде ця справа розслідувана в рамках міжнародного співробітництва.

Кримінальну справу порушено за розділом Кримінального кодексу про злочини проти волі, честі та гідності. Цей розділ ​​містить норми, що передбачають відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.

Як повідомлялося, 23 травня літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса, вимушено сів в Мінську. На борту знаходився 171 пасажир з 12 країн, в тому числі опозиційний білоруський журналіст Роман Протасевич, якого після посадки разом з супутницею Софією Сапегою затримали за звинуваченням в організації масових заворушень.

Нагадаємо, 24 червня країни ЄС затвердили секторальні санкції проти Білорусі через примусову посадку літака Ryanair у Мінську.

4 червня Рада ЄС затвердила рішення заборонити білоруським авіаперевізникам польоти у повітряному просторі ЄС та використовувати аеропорти країн Євросоюзу.

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