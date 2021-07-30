Бельгія подарує Україні дослідницьке судно для моніторингу Чорного моря

Україна отримає від Бельгії вживане дослідницьке судно "Бельгіка" з п'ятьма лабораторіями на борту, за допомогою якого можливо буде здійснювати науковий моніторинг Чорного моря.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України, повідомляє "Європейська правда".

Передача судна передбачена меморандумом у сфері охорони та відтворення вод і раціонального використання водних ресурсів, який підписали з Бельгійським федеральним офісом з наукової політики та Бельгійським королівським інститутом природничих наук.

"Цим меморандумом бельгійська сторона підтверджує свою готовність безкоштовно передати Україні дослідницьке судно "Бельгіка". Судно 1984 року у хорошому стані та має унікальне вбудоване обладнання, наприклад, високоточні ехолоти", - зазначає Міндовкілля. У своїй інфографіці відомство зазначає, що досі в України не було жодного робочого дослідницького судна.

За допомогою обладнання корабля можливо буде здійснювати незалежний від рибальства науковий моніторинг рибних запасів, фундаментальні наукові дослідження у відкритому морі, геологічну розвідку морського дна тощо.

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський нагадав, що охорона морських екосистем включена до екологічного блоку Угоди про асоціацію Україна-ЄС і Україна повинна здійснювати регулярний морський моніторинг за європейськими стандартами.

Судно почне використовуватися в Україні вже цієї осені. Переведення "Бельгіки" до України здійснять за фінансової підтримки проєкту ЄС "Європейський Союз задля посилення екологічного моніторингу в Чорному морі".

Окрім подарунка корабля, меморандум передбачає посилення співпраці українських та бельгійських вчених щодо спільного вивчення Чорного моря, зокрема проблеми підвищення рівня сірководню. Водночас бельгійська сторона запросила українських фахівців долучитися до досліджень у Північному морі.