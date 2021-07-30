Бельгия подарит Украине исследовательское судно для мониторинга Черного моря

Украина получит от Бельгии старое исследовательское судно "Бельгика" с пятью лабораториями на борту, с помощью которого можно будет вести научный мониторинг Черного моря.

Об этом сообщили в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, сообщает "Европейская правда".

Передача судна предусмотрена меморандумом в сфере охраны и воспроизводства вод и рационального использования водных ресурсов, который подписали с Бельгийским федеральным офисом по научной политике и Бельгийским королевским институтом естественных наук.

"Этим меморандумом бельгийская сторона подтверждает свою готовность бесплатно передать Украине исследовательское судно "Бельгика". Судно 1984 года в хорошем состоянии и имеет уникальное встроенное оборудование, например высокоточные эхолоты", - отмечают в министерстве. В своей инфографике ведомство отмечает, что до сих пор в Украине не было ни одного рабочего исследовательского судна.

С помощью оборудования корабля можно будет осуществлять независимый от рыболовства научный мониторинг рыбных запасов, фундаментальные научные исследования в открытом море, геологическую разведку морского дна и тому подобное.

Министр охраны окружающей среды Роман Абрамовский напомнил, что охрана морских экосистем включена в экологический блок Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, и Украина должна осуществлять регулярный морской мониторинг по европейским стандартам.

Судно начнет использоваться в Украине уже этой осенью. Перевод "Бельгика" в Украине проведут при финансовой поддержке проекта ЕС "Европейский Союз для усиления экологического мониторинга в Черном море".

Кроме подаренного корабля, меморандум предусматривает усиление сотрудничества украинских и бельгийских ученых по совместному изучению Черного моря, в частности проблемы повышения уровня сероводорода. В то же время бельгийская сторона пригласила украинских специалистов приобщиться к исследованиям в Северном море.