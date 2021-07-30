Болгарія оновила умови в’їзду українців

МОЗ Болгарії оновило умови в’їзду іноземців, відповідно до критерію поширення COVID-19 у відповідних країнах за критеріями та розміщенням країн у кольорових зонах.

Про це повідомив консульський відділ посольства України в Болгарії, пише "Європейська правда".

"Інформуємо, що 28 липня 2021 року оновлено рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія № РД-01-645, яким передбачено, що з 29 липня до 31 серпня 2021 року в’їзд до Болгарії здійснюватиметься згідно з оцінкою поширення COVID-19 у відповідних країнах за критеріями та розміщенням країн у кольорових зонах (зелена, помаранчева та червона)" - йдеться у повідомленні.

Перелік країн за кольоровими зонами, переглядатиметься принаймні раз на тиждень.

Згідно з документом громадяни України, які в’їжджають до Болгарії з України, допускатимуться на територію країни лише після пред’явлення дійсного цифрового COVID сертифіката ЄС про вакцинацію, про перенесення хвороби або про результат проведеного тесту, або аналогічного документа, що містить ті самі дані, що й цифровий COVID сертифікат ЄС.

Дітям до 12 років дозволено в’їжджати на територію Болгарії без надання вищезазначених документів. Раніше дозволявся в’їзд без цих документів дітям до 6 років.

У разі відсутності сертифіката ЄС про вакцинацію чи аналогічного документа особа зобов’язана дотримуватися 10-денного карантину.