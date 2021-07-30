Amazon оштрафували на 746 млн євро за недотримання правил конфіденційності ЄС

Управління із захисту даних Люксембургу (CNPD) оштрафувало компанію Amazon на 746 мільйонів євро за недотримання правил конфіденційності ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Згідно з останніми документами компанії, рішення було прийнято 16 липня, і регулюючий орган ухвалив, що "обробка персональних даних Amazon не відповідала Загальному регламенту ЄС про захист даних".

"Ми вважаємо рішення CNPD необґрунтованим і мають намір рішуче захищатися в цьому питанні", - йдеться в заяві компанії.

Відповідаючи на питання про постанову, представник Amazon сказав: "Ми категорично не згодні з постановою CNPD і маємо намір подати апеляцію. Рішення, яке стосується того, як ми показуємо клієнтам релевантну рекламу, ґрунтується на суб'єктивних і неперевірених інтерпретаціях європейського закону про конфіденційність і пропонований штраф абсолютно не відповідає навіть цієї інтерпретації".

Орган із захисту даних також вимагає "перегляду практики", але в документації не описується, в чому саме полягають вимоги.

Нагадаємо, Суд Європейського союзу підтримав онлайн-платформу Amazon, скасувавши рішення Європейської комісії, згідно з яким компанія отримала незаконну державну допомогу в Люксембурзі у вигляді зниження податків.