Amazon оштрафовали на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС

Управление по защите данных Люксембурга (CNPD) оштрафовало компанию Amazon на 746 млн евро за несоблюдение правил конфиденциальности ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Согласно последним документам компании, решение было принято 16 июля и регулирующий орган постановил, что "обработка персональных данных Amazon не отвечала Общему регламенту ЕС о защите данных".

"Мы считаем решение CNPD необоснованным и намерены решительно защищаться в этом вопросе", - говорится в заявлении компании.

Отвечая на вопрос о постановлении, представитель Amazon сказал: "Мы категорически не согласны с постановлением CNPD и намерены подать апелляцию. Решение, которое касается того, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основывается на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности и предлагаемый штраф абсолютно не соответствует даже этой интерпретации".

Орган по защите данных также требует "пересмотра практики", но в документации не описывается, в чем именно заключаются требования.

Напомним, Суд Европейского Союза поддержал онлайн-платформу Amazon, отменив решение Европейской комиссии, согласно которому компания получила незаконную государственную помощь в Люксембурге в виде снижения налогов.