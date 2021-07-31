У Норвегії в тунелі камінь вщент розтрощив легкове авто, водій-поляк не постраждав

У Норвегії в автомобільному тунелі Тродаль великий камінь, що зірвався зі стелі, впав на легковик і проломив його дах. Водій авто дивом не постраждав.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на VG та Norway Today.

Інцидент стався ще 29 липня близько 14:00 у тунелі Тродаль, на трасі Е39, на північ від Бергена, в районі містечка Матре. У компанії-операторі дороги Vegtrafikksentralen сказали, що камінь важив близько тонни. Машина повністю зруйнована, дивом вціліла лише зона, де розташоване водійське сидіння.

Камені влучили в ще одне авто, але завдали меншої шкоди. Жінка-свідок події, яка під’їхала туди за кілька хвилин після інциденту, розповідала, що водій був шокований, але сам вийшов з автомобіля.

Більше 6 годин після інциденту проїзд тунелем був закритий, доки прибирали уламки і перевіряли, чи можливе у цій зоні падіння нових каменів.

Мер муніципалітету Масфйорден Карстейн Тотланд сказав, що дуже здивований таким інцидентом саме в цьому тунелі, тому що його недавно оновлювали. "Тунелі - це завжди певний ризик, але в нашій частині країни будувати дороги без них непросто", - зазначив він.

Повідомляється, що останню інспекцію тунелю завершили буквально за три дні до інциденту.

У Норвезькій адміністрації доріг загального користування вибачилися за інцидент.

"Найважливіше, що обійшлося без людських жертв… Це доказ, що геологія - не завжди точна наука. Скеля - це матеріал, який постійно рухається, і навіть якщо його перевірити та закріпити, все одно десь може залишитися крихкий матеріал, який призводить до каменепадів", - розповів її представник Свенн Фінден.

Згодом стало відомо, що водій легковика, в який влучив камінь - 41-річний громадянин Польщі, який живе у Норвегії. Він їхав зустріти дітей в аеропорту.

"Це немов нове життя, новий шанс. Я тепер точно буду проводити більше часу з родиною, а не на роботі, як це бувало зазвичай", - розповів він у коментарі.

У західній частині Норвегії з її численними фйордами та високими горами тунелі довжиною від кількох десятків метрів до кілометрів є на більшості доріг.