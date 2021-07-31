В Норвегии в тоннеле упавший камень раздавил автомобиль, водитель-поляк не пострадал

В Норвегии в автомобильном тоннеле Тродаль большой камень, сорвавшийся сверху, упал на легковой автомобиль и проломил его крышу. Водитель чудом не пострадал.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на VG и Norway Today.

Инцидент произошел еще 29 июля около 14:00 в тоннеле Тродаль, на трассе Е39, к северу от Бергена, в районе городка Матре. В компании-операторе дороги Vegtrafikksentralen сказали, что камень весил около тонны. Машина полностью разрушена, чудом уцелела только зона, где расположено водительское сиденье.

Камни попали в еще один автомобиль, но нанесли меньший вред. Женщина-свидетель события, подъехавшая туда через несколько минут после инцидента, рассказывала, что водитель был потрясен происшедшим, но сам вышел из автомобиля.

Более 6 часов после инцидента проезд по тоннелю был закрыт, пока убирали обломки и проверяли, возможно в этой зоне падение новых камней.

Мэр муниципалитета Масфйорден Карстейн Тотланд сказал, что очень удивлен таким инцидентом именно в этом туннеле, потому что его недавно обновляли. "Туннели - это всегда определенный риск, но в нашей части страны строить дороги без них непросто", - отметил он.

Сообщается, что последнюю инспекцию тоннеля завершили буквально за три дня до инцидента.

В Норвежской администрации дорог общего пользования принесли извинения за происшествие.

"Самое важное, что обошлось без человеческих жертв ... Это доказательство, что геология - не всегда точная наука. Скала - это материал, который постоянно движется, и даже если его проверить и закрепить, все равно где-то может остаться рыхлый материал, который приводит к камнепадам" , - рассказал её представитель Свенн Финден.

Впоследствии стало известно, что водитель легковушки, в которую попал камень - 41-летний гражданин Польши, живущий в Норвегии. Он ехал встретить детей в аэропорту.

"Это словно новая жизнь, новый шанс. Я теперь точно буду проводить больше времени с семьей, а не на работе, как это бывало обычно", - рассказал он в комментарии.

В западной части Норвегии с её многочисленными фьордами и высокими горами туннели длиной от нескольких десятков метров до километров есть на большинстве дорог.