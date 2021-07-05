Сербія і Угорщина завершили "Балканський потік", яким газ з Туреччини йтиме в обхід України

Сербія та Угорщина оголосили під'єднання газопроводу "Балканський потік" до угорської газотранспортної системи, через нього газ з Туреччини надходитиме до Центральної Європи в обхід України.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на сербський телеканал N1 Info.

Державне підприємство "Srbijagas" та угорська компанія FGSZ у неділю оголосили про з'єднання трубопроводу на кордоні з Угорщиною.

Перші партії транзитного газу через Сербію до Центральної Європи почнуть надходити з 1 жовтня.

Генеральний директор "Srbijagas" Душан Баятович сказав, що вони нарешті закінчили довгострокову роботу, щоб Сербія нарешті вирішила питання отримання іншого маршруту постачання газу, а не лише отримання природного газу з України.

"У Сербії ніхто більше не замерзне, і ціна на газ для домогосподарств також не зміниться з осені", - сказав Баятович.

Газопровід "Балканський потік" є продовженням "Турецького потоку". Минулого року Болгарія та Греція майже весь газ отримували саме за новим маршрутом через "Турецький потік", а не через Україну.