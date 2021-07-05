На Кіпрі взяли під контроль лісову пожежу, що забрала життя 4 людей

На Кіпрі вогнеборці на ранок 5 липня взяли під контроль лісову пожежу, від якої постраждали щонайменш 10 сіл і чотири людини загинули.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Cyprus Mail.

Пожежники заявили, що на 8 ранку взяли пожежу під контроль. До боротьби з вогнем були залучені 70 пожежних машин, дрони та близько 600 осіб - пожежників, служби цивільного захисту, працівників лісництва та інших. Частина пожежників і гелікоптери і далі залишаються біля осередку пожежі, на випадок повторного розгорання.

Συγχαρητήρια στο προσωπικό της @NationalGuardCY που συνέδραμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών με #UAV #AW139 και άλλα μέσα, καθώς επίσης και στον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. #Cyprusfires #Cyprus Δύναμη και κουράγιο στους πληγέντες. pic.twitter.com/5WXUldGhzm — Lt Gen Dimokritos Zervakis (@chod_cy) July 5, 2021

Як повідомляється, за ці майже дві доби вигоріли майже 55 квадратних кілометрів площі, постраждали щонайменш 10 сіл та чотири людини загинули. Поширенню вогню сприяв сильний вітер.

Загиблі виявились трудовими мігрантами з Єгипту віком від 24 до 35 років. Пожежа застала їх в машині по дорозі до села. Вони повідомили роботодавцеві, що їдуть туди, і потім перестали відповідати на дзвінки. Рятувальники знайшли їх за пів кілометра від згорілого авто.

У публічній дискусії піднімають питання про те, наскільки ефективною була реакція на стихійне лихо та чому більшість рекомендацій після мастшабної пожежі 2016 року так і не були втілені у життя.

Тим часом поліція затримала 67-річного місцевого мешканця, з дій якого могла початися пожежа. Він нібито підпалив непотрібну солому, з якої вогонь перекинувся на суху траву і почав поширюватись неконтрольовано.