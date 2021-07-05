На Кипре взяли под контроль лесной пожар, забравший жизни 4 человек

На Кипре пожарные утром 5 июля взяли под контроль лесной пожар, от которого пострадали как минимум 10 деревень и четыре человека погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail.

Пожарные заявили, что на 8 утра взяли пожар под контроль. К борьбе с огнем были привлечены 70 пожарных машин, дроны и около 600 человек - пожарных, сотрудников службы гражданской защиты, лесничества и других. Часть пожарных и вертолеты продолжают оставаться на месте на случай повторного разгорания.

Συγχαρητήρια στο προσωπικό της @NationalGuardCY που συνέδραμε στην κατάσβεση των πυρκαγιών με #UAV #AW139 και άλλα μέσα, καθώς επίσης και στον συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων. #Cyprusfires #Cyprus Δύναμη και κουράγιο στους πληγέντες. pic.twitter.com/5WXUldGhzm — Lt Gen Dimokritos Zervakis (@chod_cy) July 5, 2021

Как сообщается, за эти почти двое суток выгорели почти 55 квадратных километров площади, пострадали как минимум 10 деревень и четыре человека погибли. Распространению огня способствовал сильный ветер.

Погибшие оказались трудовыми мигрантами из Египта в возрасте от 24 до 35 лет. Пожар застал их в машине по дороге в село. Они сообщили работодателю, что едут туда, и потом перестали отвечать на звонки. Спасатели нашли их за пол километра от сгоревшего авто.

В публичной дискуссии поднимают вопрос о том, насколько эффективной была реакция на стихийное бедствие и почему большинство рекомендаций после мастшабного пожара в 2016 году так и не были воплощены в жизнь.

Полиция задержала 67-летнего местного жителя, из действий которого мог начаться пожар. Он якобы поджег ненужную солому, с которой огонь перекинулся на сухую траву и начал распространяться бесконтрольно.