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У Брюсселі цього тижня відбудеться засідання комісії Україна-НАТО

Понеділок, 5 липня 2021, 13:41

У Брюсселі цього тижня планується засідання комісії Україна-НАТО.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це повідомив в.о. голови місії України при НАТО Георгій Толкачов у рамках форуму "Україна 30. Міжнародна політика".

Георгій Толкачов зазначив, що засідання відбудеться "через два дні", не уточнивши конкретну дату. 

"Через два дні буде засіданя комісії Україна-НАТО за участі віце-прем’єр-міністра Олексія Рєзнікова, який як член Тристоронньої контактної групи й член РНБО буде докладно доносити правдиву інформацію до держав-членів з приводу того, що відбувається в окремих регіонах тимчасово окупованих територій", - розповів він.

Інших деталей щодо зустрічі він не навів.

Нагадаємо, раніше у рамках форуму міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна буде членом НАТО і питання стоїть лише щодо ціни і часу, які вона за це заплатить. 

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