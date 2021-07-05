В Брюсселе на этой неделе состоится заседание комиссии Украина-НАТО

В Брюсселе на этой неделе планируется заседание комиссии Украина-НАТО.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом сообщил и.о. главы миссии Украины при НАТО Георгий Толкачев в рамках форума "Украина 30. Международная политика".

Георгий Толкачев отметил, что заседание состоится "через два дня", не уточнив конкретную дату.

"Через два дня будет заседание комиссии Украина-НАТО с участием вице-премьер-министра Алексея Резникова, который как член Трехсторонней контактной группы и член СНБО будет подробно доносить правдивую информацию государствам-членам по поводу того, что происходит в отдельных регионах временно оккупированных территорий ", - рассказал он.

Других деталей о встрече он не привел.

Напомним, ранее в рамках форума министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет членом НАТО и вопрос стоит только о цене и времени, которые она за это заплатит.