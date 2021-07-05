В Італії арештували чотирьох підозрюваних у фінансуванні "Ісламської держави"

У понеділок італійська поліція заявила, що заарештувала чотирьох чоловіків, звинувачених у пересиланні коштів людям по всій Європі та на Близькому Сході, які збирали гроші від імені "Ісламської держави".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чотирьох чоловіків підозрюють у пересиланні через агентство з переказу грошей у місті Андрія на південному сході Італії 30 тисяч євро 42 особам, які займалися збором коштів для бойовиків у таких країнах, як Сербія, Німеччина, Туреччина, Йорданія, Таїланд та Росія.

Подальші розслідування показали, що ті ж 42 особи отримали до 1 мільйона євро підозрілих переказів з інших джерел, сказав Лука Чоффі, полковник італійської податкової поліції.

Виплати чоловіків, заарештованих у понеділок, включають 5000 євро, надісланих двом росіянам, за кілька днів до нападу на церкву на півдні Росії, внаслідок якого загинули п'ять жінок, повідомив Чоффі.

Слідчі все ще намагаються визначити джерело коштів: "Люди, заарештовані сьогодні, є безробітними і не мають доходу, тому розслідування все ще тривають, щоб встановити, хто давав їм гроші для відправлення за кордон".

Розслідування розпочалося у 2017 році після повідомлень прокурорів Парижу про два перекази по 950 євро від невеликого агентства на півдні Італії громадянину Лівану, якого французи вважають інкасатором грошей для іноземних бойовиків у Сирії.