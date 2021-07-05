В Италии арестовали четырех подозреваемых в финансировании "Исламского государства"

В понедельник итальянская полиция заявила, что арестовала четырех мужчин, обвиняемых в пересылке средств людям по всей Европе и на Ближнем Востоке, которые собирали деньги от имени "Исламского государства".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Четырех мужчин подозревают в пересылке через агентство по переводу денег в городе Андрея на юго-востоке Италии 30 тысяч евро 42 лицам, занимавшимся сбором средств для боевиков в таких странах, как Сербия, Германия, Турция, Иордания, Таиланд и Россия.

Дальнейшие расследования показали, что те же 42 человека получили до 1 миллиона евро подозрительных переводов из других источников, сказал Лука Чоффи, полковник итальянской налоговой полиции.

Выплаты мужчин, арестованных в понедельник, включают 5000 евро, присланных двум россиянам, за несколько дней до нападения на церковь на юге России, в результате которого погибли пять женщин, сообщил Чоффи.

Следователи все еще пытаются определить источник средств: "Люди, арестованные сегодня, являются безработными и не имеют дохода, поэтому расследования все еще продолжаются, чтобы установить, кто давал им деньги для отправки за границу".

Расследование началось в 2017 году после сообщений прокуроров Париже о двух переводах по 950 евро от небольшого агентства на юге Италии гражданину Ливана, которого французы считают инкассатором денег для иностранных боевиков в Сирии.