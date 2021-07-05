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Прем’єр Британії анонсував скасування з 19 липня майже всіх коронавірусних обмежень

Понеділок, 5 липня 2021, 19:51

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у понеділок виклав свої плани щодо скасування майже всіх коронавірусних обмежень в Англії за два тижні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Майже всі правила - включаючи обмеження кількості людей, які можуть зустрітися разом, законодавчі вимоги щодо носіння масок для обличчя та соціальне дистанціювання в пабах та барах - будуть скасовані в рамках завершального кроку дорожньої карти щодо зняття обмежень локдауну в Англії.

Натомість жителям Англії пропонуватимуть використовувати своє особисте судження щодо ризику зараження - прем'єр-міністр бажає побачити новий спосіб життя з вірусом.

Остаточне рішення щодо того, чи слід запроваджувати останню фазу дорожньої карти, буде прийнято через тиждень, після огляду останніх даних та того, чи будуть виконані урядові тести на зняття обмежень.

Джонсон робить ставку на те, що програма вакцинації, яка послабила зв'язок між інфекціями та госпіталізацією, може перешкодити новій хвилі коронавірусу попри зростання числа заражень штамом "Дельта".

"Ми повинні бути чесними перед собою: якщо ми не зможемо знову відкрити своє суспільство в найближчі кілька тижнів, коли нам допомагають літо і шкільні канікули, то ми повинні запитати себе, коли ми зможемо повернутися до нормальності?" - сказав Джонсон.

Джонсон встановлює політику охорони здоров'я для Англії, але не для Шотландії, Уельсу чи Північної Ірландії.

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