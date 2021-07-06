У Латвії проведуть лотерею для прискорення вакцинації з призом у 100 000 євро

Латвійський уряд збирається в серпні організувати лотерею, щоб підвищити інтерес населення до вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ERR.

"Люди не йдуть вакцинуватися, тому що хочуть почекати і не довіряють інформації, що публікується в наукових дослідженнях", - сказав глава відділу латвійського Центру по боротьбі з інфекційними захворюваннями Юрій Перевощиков.

Для підвищення темпів вакцинації уряд схвалив проведення лотереї. Розіграш планується провести в серпні з призами від 100 до кількох тисяч євро і головним виграшем до 100 000 євро.

"Можливо, що уряд прийде до єдиної думки з приводу організації якоїсь лотереї або розіграшу, щоб сприяти вакцинації. Зрозуміло, очікується і обговорення того, що в певних сферах вакцинація стане обов'язковою", - сказав прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш.

Крім того, уряд збирається виділити більше грошей сімейним лікарям, щоб мотивувати їх активніше робити щеплення від COVID-19.

Нагадаємо, уряд Словаччини запропонував набір стимулів, намагаючись збільшити рівень вакцинації, включаючи "лотерею вакцинації" із виграшем у розмірі 2 мільйони євро щотижня.