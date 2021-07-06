В Латвии проведут лотерею для ускорения вакцинации с призом в 100 000 евро

Латвийское правительство собирается в августе организовать лотерею, чтобы повысить интерес населения к вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Люди не идут вакцинироваться, потому что хотят подождать и не доверяют информации, публикуемой в научных исследованиях", - сказал глава отдела латвийского Центра по борьбе с инфекционными заболеваниями Юрий Перевощиков.

Для повышения темпов вакцинации правительство одобрило проведение лотереи. Розыгрыш планируется провести в августе с призами от 100 до нескольких тысяч евро и главным выигрышем в 100 000 евро.

"Возможно, что правительство придет к единому мнению по поводу организации какой-то лотереи или розыгрыша, чтобы способствовать вакцинации. Понятно, ожидается и обсуждение того, что в определенных сферах вакцинация станет обязательной", - сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Кроме того, правительство собирается выделить больше денег семейным врачам, чтобы мотивировать их активнее делать прививки от COVID-19.

Напомним, правительство Словакии предложило набор стимулов, пытаясь увеличить уровень вакцинации, включая "лотерею вакцинации" с выигрышем в размере 2 миллиона евро в неделю.