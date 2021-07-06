У Білорусі засудили опозиціонера Віктора Бабарико, якого не допустили до виборів

Білоруський опозиціонер, колишній голова правління "Белгазпромбанка" Віктор Бабарико засуджений до 14 років позбавлення волі.

Вирок оголосив Верховний суд, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"За сукупністю злочинів шляхом часткового складання покарань остаточно Бабарико призначити 14 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії в умовах посиленого режиму зі штрафом в розмірі 5 тисяч базових величин, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків на термін п'ять років", - сказав суддя.

Бабарико вважався головним суперником Олександра Лукашенка на президентських виборах, однак його не допустили до участі у виборах.

У ЦВК Білорусі заявили, що Бабарико незаконно використовував іноземну фінансову допомогу під час кампанії - ресурси Белгазпромбанку, яким він раніше керував, і який на 99% належить російським компаніям.

18 червня 2020 року правоохоронці Білорусі назвали Бабарика, який оголосив про намір балотуватися у президенти, ватажком злочинної групи. Зранку того ж дня його разом із сином Едуардом затримали.

Після початку президентської кампанії Бабарика був поміщений в СІЗО. Йому пред'явили звинувачення у відмиванні грошей, ухилянні від сплати податків і даванні хабаря.

Європейський Союз виступав із закликом негайно звільнити Віктора Бабарико.