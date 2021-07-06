В Беларуси осудили оппозиционера Виктора Бабарико, которого не допустили к выборам

Белорусский оппозиционер, бывший председатель правления "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы.

Приговор огласил Верховный суд, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Бабарико назначить 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в размере 5 тысяч базовых величин, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок пять лет", - сказал судья.

Бабарыка считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, однако его не допустили к участию в выборах.

В ЦИК Беларуси заявили, что Бабарико незаконно использовал иностранную финансовую помощь во время кампании - ресурсы Белгазпромбанка, которым он раньше руководил и который на 99% принадлежит российским компаниям.

18 июня правоохранители Беларуси назвали Бабарико, который объявил о намерении баллотироваться в президенты, главарем преступной группы. Утром этого же дня вместе с сыном Эдуардом задержали.

После начала президентской кампании Бабарико был помещен в СИЗО. Ему предъявили обвинение в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Европейский Союз выступал с призывом немедленно освободить Бабарико.