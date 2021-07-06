В Іспанії можуть криміналізувати приставання з сексуальними натяками на вулиці

Зміни до законодавства передбачають покарання за приставання з сексуальними натяками на вулиці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише El Pais.

Проєкт наразі проходить доопрацювання в уряді. У нинішній редакції йдеться що ті, хто "звертається до іншої особи з висловами, поведінкою або пропозиціями сексуального характеру" вже є підставою для притягнення до відповідальності. За такі вчинки загрожує адмінарешт або громадські роботи.

У законі додатково прописали обставини, що вважаються обтяжуючими у випадку сексуальних злочинів, як вчинення таких дій групою осіб, застосування сили та завдання значної шкоди, особлива вразливість жертви, застосування спеціальних речовин для безпорадності жертви.

В проєкті є і положення щодо сексуальних порушень в цифровій сфері.

Розгляд законопроєкту у парламенті очікується у вересні.

Значним поштовхом для змін до законодавства стала "справа Ла Манада" 2016 року, пов’язана зі згвалтуванням молодої жінки п’ятьма чоловіками. Судовий процес продемонстрував, що закон потребує змін для кращого захисту жертв у подібних ситуаціях.

В законодавстві і зараз передбачене покарання за дії сексуального характеру без згоди другої сторони, але кримінальний кодекс фокусується на тому, що для кваліфікації таких дій як насильницьких потрібно довести факти застосування сили до жертви або погроз.