Болгарія шукає кому віддати вакцини, у яких закінчується термін придатності

Уряд Болгарії визначається, якій країні передати залишки доз вакцини від COVID-19, у яких скоро закінчиться термін придатності.

Про це заявив тимчасовий прем'єр-міністр Стефан Янев, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

На даний момент Болгарія отримала 4,8 мільйона доз вакцини, але було використано тільки 1,8 мільйона доз.

Вакцинація в Болгарії проводиться дуже повільно через опір лікарів загальної практики і фейкові новини в соціальних мережах. По всій країні застосовується 12 000-13 000 доз на день, і тільки 15% болгар повністю вакциновані.

За словами Янева, вакцинація в Болгарії не є обов'язковою, але в майбутньому, можливо, буде потрібно прийняти такий надзвичайний захід, якщо криза буде дуже гострою.

Уряд розглядає питання про надання стимулів проти вакцинації, наслідуючи приклад Греції, можливо, надавши повністю вакцинованим гроші у вигляді ваучерів.