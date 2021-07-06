Болгария ищет кому отдать вакцины, у которых заканчивается срок годности

Правительство Болгарии определяется, в какую страну передать оставшиеся дозы вакцины от COVID-19, у которых скоро истечет срок их годности.

Об этом заявил временный премьер-министр Стефан Янев, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

На данный момент Болгария получила 4,8 миллиона доз вакцины, но было использовано только 1,8 миллиона доз.

Вакцинация в Болгарии проводится очень медленно из-за сопротивления врачей общей практики и фейковых новостей в социальных сетях. По всей стране применяется от 12 до 13 000 доз в день, и только 15% болгар полностью вакцинированы.

По словам Янева, вакцинация в Болгарии не является обязательной, но в будущем, возможно, потребуется принять такую крайнюю меру, если кризис будет очень острым.

В настоящее время нет необходимости и даже не обсуждается вопрос об обязательной вакцинации граждан.

Правительство рассматривает вопрос о предоставлении стимулов против вакцинации, следуя примеру Греции, возможно, предоставив полностью вакцинированным деньги в виде ваучеров.