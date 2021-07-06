Эстония отправляет помощь Литве для охраны границы с Беларусью

Эстонская служба полиции и пограничного контроля (PPA) отправит в Литву бригаду своих сотрудников для помощи в борьбе с нелегальными пересечениями белорусско-литовской границы.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Риск нелегальной миграции на литовско-белорусской границе в ближайшем будущем останется высоким. Поэтому мы отправляем на помощь Литве команду ESTPOL5", - рассказал заместитель руководителя ведомства Эгерт Белитшев.

Команда из 10 пограничников отправится в Литву в среду, 7 июля. Изначально планировалось, что пять из них поедут в Словению для другой миссии.

Они будут находиться в Литве один месяц. Конкретные задачи команды определят на месте.

Хотя в самой Эстонии сейчас нет угрозы миграционной кризиса, пограничная служба подготовила план действий на такой случаяй и в июле-августе проведет специальные учения.

Напомним, в последние недели Литва страдает от беспрецедентного наплыва незаконных мигрантов с территории Беларуси. С начала года на границе с Литвой задержали 1232 нелегальных мигрантов - в 15 раз больше, чем за весь 2020 года, при этом рекордной стала последняя неделя.

2 июля Литва в связи с этим объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба.

Мигранты, нелегально пересекающие белорусско-литовскую границу, прибыли из разных стран, но в основном из Ирана, Ирака и Сирии. Как они оказываются в Беларуси, неизвестно.

В правительстве считают это организованной акцией режима Лукашенко против Литвы за ее жесткую позицию в отношении репрессий в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

Европейское агентство Frontex направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью.

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Вильнюс осудил "попытки инструментализировать нелегальную миграцию для давления на страны ЕС" со стороны Минска.