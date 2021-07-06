Прем’єр Португалії заявив про четверту хвилю коронавірусу в країні

Прем'єр Португалії Антоніу Кошта визнав, що країна cтикається з четвертою хвилею коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на португальський портал Plataforma Media.

"Країна все ще стикається з цією важкою пандемією, ми навіть стикаємося з четвертою хвилею цієї пандемії. І ми не можемо відволіктися, не можемо розслабитися, це вимагає від нас справжнього прискорення процесу вакцинації. У найближчі два тижні будуть докладені дуже великі зусилля, і умови стануть більш незручними для тих, хто щеплений, але які посилять безпеку всіх, особливо тих, хто швидше отримає другу дозу вакцини" - сказав Кошта

Прем'єр-міністр зазначив, що зусилля, спрямовані на пришвидшення процесу не дозволяють "відволікати увагу" на соціальну поведінку населення, нав'язуючи дотримання правил гігієни та фізичну дистанцію.

В Португалії тепер виявляють, як правило, понад 2 тис. нових випадків зараження на добу. Приблизно стільки ж нових заражених в Португалії виявляли в лютому.

З початку пандемії COVID-19 в країні виявили понад 892,7 тис. випадків зараження, загинули більше 17,1 тис. заражених.