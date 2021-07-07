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У Франції людям, що погрожували дівчині-підлітку за критику ісламу, дали умовні терміни в'язниці

Середа, 7 липня 2021, 11:58

У Франції молодих людей, які онлайн погрожували дівчині-підлітку за критику ісламу, засудили до умовних термінів ув’язнення. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Паризький суд виніс вирок щодо 13 молодих людей - 10 хлопців і трьох дівчат, які брали участь в онлайн-цькуванні неповнолітньої дівчини Міли. Вони отримали умовні терміни ув’язнення від 4 до 6 місяців. Суворіший вирок прокурори просили для тих, хто погрожував їй смертю.

Скандал почався з допису Міли в Instagram ще у січні 2020 року, де вона різко висловлювалася про іслам та назвала його "брудною релігією". Після реакції на її дописи родину дівчини довелося взяти під захист поліції. 

У лютому 2020 року випадок прокоментував навіть президент Еммануель Макрон, значивши, що свобода слова у Франції дозволяє критику релігій та пов’язані з релігією карикатури, а діти мають бути краще захищені від цькування онлайн.

Наступну хвилю скандалу здійняла публікація дівчини у TikTok в листопаді 2020 року з подібними висловлюваннями, після чого їй почали погрожувати смертю. 

Розслідування вів новостворений підрозділ боротьби з ненавистю онлайн. Онлайн-цькування визначили як окреме правопорушення у 2018 році. 

Більшість засуджених теж виявилися старшокласниками-однолітками Міли і до цього не мали проблем із законом. В суді вони назвали свої дії "дурістю" і сказали, що погано усвідомлювали юридичні наслідки. 

Нагадаємо, восени 2020 року проблема свободи слова у питаннях релігії загострилася після нових ісламістських терактів у Франції, зокрема, жорстокого вбивства вчителя історії, який на уроці показав карикатури на пророка Мухаммеда. 

На початку 2021 року парламент почав розгляд масштабного законопроєкту про "ісламістський сепаратизм", ініційованого Еммануелем Макроном.

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Франція
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