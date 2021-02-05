Нацасамблея Франції схвалила одну зі статтей для боротьби з "ісламістським сепаратизмом"

Національна асамблея - нижня палата парламенту Франції - схвалила 4-ту статтю проєкту для боротьби з "ісламістським сепаратизмом", яка передбачає покарання за погрози держслужбовцям.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Стаття, що є частиною масштабного законопроєкту про "ісламістський сепаратизм", передбачає покарання за будь-які погрози, залякування чи насильство стосовно представників державних чи громадських служб з метою ухилення від встановлених правил.

На четвертий день після початку розгляду проєкту, депутати підтримали ст. 4 майже одностайно - 130 проголосували "за", четверо - утрималися.

Санкції проти порушників передбачають до 5 років позбавлення волі та до 75 тисяч євро штрафу. Якщо порушник - іноземець, за такі дії йому також загрожує заборона в’їзду до Франції.

Розгляд інших частин проєкту триватиме наступні два тижні.

Проєкт про "ісламістський сепаратизм" був анонсований президентом Еммануелем Макроном ще восени 2020 року. Його додатково актуалізували останні теракти - вбивство вчителя, який на уроці показав карикатури на пророка Мухаммеда, та напад з ножем у соборі в Ніцці, внаслідок якого загинули троє осіб.

Проєкт передбачає низку заходів: заборону дитячої освіти вдома за рішенням батьків - окрім виняткових випадків, правило "нейтральності" представників публічних сервісів, боротьбу з мовою ненависті в інтернеті, контроль за мусульманськими організаціями і їхнім фінансуванням, боротьбу з такими явищами, як примус до шлюбу та полігамія.

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