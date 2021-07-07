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Во Франции людям, угрожавшим девушке-подростку за критику ислама, дали условные сроки

Среда, 7 июля 2021, 11:58

Во Франции молодых людей, которые онлайн угрожали девушке-подростку за критику ислама, приговорили к условным срокам заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Парижский суд вынес приговор в отношении 13 молодых людей - 10 юношей и трех девушек, которые принимали участие в онлайн-травле несовершеннолетней девушки Милы. Они получили условные сроки заключения от 4 до 6 месяцев. Более суровый приговор прокуроры просили для тех, кто непосредственно угрожал ей смертью.

Скандал начался с поста несовершеннолетней девушки Милы в Instagram еще в январе 2020 года, где она резко высказывалась об исламе и назвала его "грязной религией". После реакции на ее сообщения семью девушки пришлось взять под защиту полиции.

В феврале 2020 года случай прокомментировал даже президент Эммануэль Макрон, отметив, что свобода слова во Франции позволяет критику религий и связанные с религией карикатуры, а дети должны быть лучше защищены от травли онлайн.

Следующую волну скандала подняла публикация девушки в TikTok в ноябре 2020 года с подобными высказываниями, после чего ей начали угрожать смертью.

Расследование вело новосозданное подразделение по борьбе с ненавистью онлайн. Онлайн-травлю определили как отдельное правонарушение в 2018 году.

Большинство осужденных тоже оказались старшеклассниками-сверстниками Милы и до этого не имели проблем с законом. В суде они назвали свои действия "глупостью" и сказали, что плохо осознавали юридические последствия.

Напомним, осенью 2020 проблема свободы слова в вопросах религии обострилась после новых исламистских терактов во Франции, в частности, жестокого убийства учителя истории, который на уроке показал карикатуры на пророка Мухаммеда.

В начале 2021 года парламент начал рассмотрение масштабного законопроекта о "исламистскомй сепаратизме", инициированном Эммануэлем Макроном.

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