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Німецька поліція провела обшуки у будинках підозрюваних співучасників теракту у Відні

Середа, 7 липня 2021, 12:39

Німецька поліція в середу провела обшуки житлових приміщень двох можливих співучасників джихадиста, який в листопаді минулого року вчинив теракт у Відні.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Поліція провела обшуки в будинках косовського громадянина Блінора С. та німця Дрілона Г., яких підозрюють у неповідомленні про заплановані правопорушення, повідомили прокурори.

Обидва дотримуються радикальних ісламістських поглядів і тісно контактували в соцмережах із нападником, заявили прокурори. Арештів не проводилось.

Теракту у Відні стався 2 листопада 2020 року, внаслідок стрілянини біля церкви загинули 4 людей та ще 22 отримали поранення. Нападник виявився засудженим прихильником "Ісламської держави", якого достроково випустили з в’язниці. Його застрелили поліцейські.

Австрійська влада визнала "неприпустимі помилки", допущені при обробці розвідданих про нападника, які включали спробу покупки боєприпасів в Словаччині і зустріч у Відні з відомими іноземними ісламістами.

Правоохоронці кажуть, що чоловіка можна було б розглядати як велику загрозу і стежити за ним більш пильно.

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