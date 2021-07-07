Немецкая полиция провела обыски в домах подозреваемых соучастников теракта в Вене

Немецкая полиция в среду провела обыски жилых помещений двух возможных соучастников джихадиста, который в ноябре прошлого года совершил теракт в Вене.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Полиция провела обыски в домах косовского гражданина Блинора С. и немца Дрилона Г., подозреваемых в неуведомлении о запланированных правонарушениях, сообщили прокуроры.

Оба придерживаются радикальных исламистских взглядов и тесно контактировали в соцсетях с нападвшим, заявили прокуроры. Арестов не проводилось.

Теракт в Вене произошел 2 ноября 2020, в результате стрельбы у церкви погибли 4 человека и еще 22 получили ранения. Нападавший оказался осужденным сторонником "Исламского государства", которого досрочно выпустили из тюрьмы. Его застрелили полицейские.

Австрийские власти признали "недопустимы ошибки", допущенные при обработке разведданных о нападающем, которые включали попытку покупки боеприпасов в Словакии и встречу в Вене с известными иностранными исламистами.

Правоохранители говорят, что мужчину можно было бы рассматривать как большую угрозу и следить за ним более пристально.