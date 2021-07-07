Україна пропонує Данії взаємне визнання документів про вакцинацію
Глава МЗС України Дмитро Кулеба запропонував своєму данському колезі Йеппе Кофоду взаємне визнання документів про вакцинацію для полегшення подорожей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС.
"Глава української дипломатії запропонував його данському колезі укласти домовленість України та Данії про взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів для спрощення поїздок громадян" - йдеться у повідомленні.
Глави МЗС окремо обговорили підтримку антикорупційної реформи в Україні, зміцнення обороноздатності нашої держави, модернізацію енергетичного сектору та впровадження відновлюваних джерел енергії.
Дмитро Кулеба також подякував за рішення уряду Данії передати нашій державі 500 тис. доз вакцини проти COVID-19.
У червні прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна готова поставити в Україну 500 тисяч доз вакцини від коронавірусу.
Раніше Дмитро Кулеба обговорив з французьким колегою Жаном-Івом Ле Дріаном питання визнання українських свідоцтв про вакцинацію.