Украина предлагает Дании взаимное признание документов о вакцинации

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предложил своему датскому коллеге Йеппе Кофоду взаимное признание документов о вакцинации для облегчения путешествий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Глава украинской дипломатии предложил его датскому коллеге заключить соглашение Украины и Дании о взаимном признании свидетельств о вакцинации и COVID сертификатов для упрощения поездок граждан", - говорится в сообщении.

Главы МИД отдельно обсудили поддержку антикоррупционной реформы в Украине, укрепления обороноспособности нашего государства, модернизацию энергетического сектора и внедрения возобновляемых источников энергии.

Дмитрий Кулеба также поблагодарил за решение правительства Дании передать нашему государству 500 тыс. доз вакцины против COVID-19.

В июне премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна готова поставить в Украину 500 000 доз вакцины от коронавируса.

Ранее Дмитрий Кулеба обсудил с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом вопрос признания украинских свидетельств о вакцинации.