Литва просить допомоги у Туреччини через мігрантів з Білорусі

Міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс попросив свого турецького колегу допомогти з ідентифікацією мігрантів, які прибувають в Литву з Білорусі.

Про це він розповів журналістам у Вільнюсі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Велика частина людей (які прибувають в Литву з Білорусі, - ред.) прибуває туди з Туреччини турецькими авіалініями. Ми вважаємо, що Туреччина знає їх особисті дані", - сказав Ландсбергіс.

"У співпраці з Туреччиною ми можемо легко визначити їх і вимагати, щоб вони були прийняті державами, з яких вони походять", - додав міністр.

Ландсбергіс сказав, що в середу викликав главу посольства Білорусі і вимагав від Мінська припинити потік нелегальних мігрантів через кордон.

Нагадаємо, Литва планує посилити кордон з Білоруссю військовими та встановити додаткові фізичні загородження, щоб ускладнити потрапляння в країну нелегальних мігрантів з території Білорусі.

Від початку року в Литву пробралися вже понад 1400 нелегальних мігрантів, що в рази більше, ніж у 2020 році, більшість із них - за останній місяць.

Ці люди прибули переважно з країн Близького Сходу та Африки. 2 липня Литва у зв’язку з цим оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу.

Європейське агентство Frontex вже спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю. Невелику місію прикордонників відправила також Естонія.