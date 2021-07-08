Литва просит помощи у Турции из-за мигрантов из Беларуси

Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис попросил своего турецкого коллегу помочь с идентификацией мигрантов, прибывающих в Литву из Беларуси.

Об этом он рассказал журналистам в Вильнюсе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Большая часть людей (прибывающих в Литву из Беларуси, - ред.) прибывает туда из Турции турецкими авиалиниями. Мы считаем, что Турция знает их личности", - сказал Ландсбергис.

"В сотрудничестве с Турцией мы можем легко определить их личности и потребовать, чтобы они были приняты государствами, из которых они приехали", - добавил министр.

Ландсбергис сказал, что в среду вызвал главу посольства Беларуси, чтобы потребовать от Минска прекратить поток нелегальных мигрантов через границу.

Напомним, Литва обїявила о планах усилить границу с Беларусью военными и установить дополнительные физические заграждения, чтобы усложнить попадание в страну нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

С начала года в Литву пробрались уже более 1400 нелегальных мигрантов, в разы больше, чем в 2020 году, большинство из них - за последний месяц.

Эти люди прибыли в основном из стран Ближнего Востока и Африки. 2 июля Литва в связи с этим объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба.

Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.